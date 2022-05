Ex parcheggiatore abusivo, oggi percettore del Reddito di Cittadinanza: "Fatemi lavorare"

Il belvedere di via Aniello Falcone ripulito da Paolo, ex parcheggiatore abusivo che ora si prende cura della sua città. L’area sottostante il belvedere di via Aniello Falcone si era diventata una nuova discarica a cielo aperto dove erano raccolti soprattutto lattine, bottiglie e involucri di snack.

A ripulire il tutto ci ha pensato Paolo Maisto, ex parcheggiatore abusivo che ora vive grazie al reddito di cittadinanza. Paolo, in un video condiviso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ha lanciato anche un appello al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Caro sindaco mi dia un'opportunità. Datemi dignità lavorativa".