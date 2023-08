Storie di Reddito: "Dopo 20 anni di carcere abbandonato dallo Stato"

Vincenzo e Umberto sono due percettori di Reddito di cittadinanza. Lo percepiranno fino a dicembre 2023, poi l'assegno sarà sospeso come è stato fatto per altre 21mila famiglie della provincia di Napoli. Originari della periferia Nord, per motivi differenti sono stati espulsi dal mercato del lavoro. "Facevo il piano bar - racconta Umberto Busciano - poi sono stato 20 anni in carcere e dopo non è stato più possibile farlo. Mi sono reinserito in società, ma lo Stato mi ha abbandonato. Ho una famiglia di quattro persone, io sono l'unico uomo e l'unico che prova a portare i soldi a casa. Il reddito mi ha restituito un pezzetto di dignità, la possibilità di fare la spesa".

Vincenzo Cosentino ha diverse qualifiche: croce rossa, guardia giurata, falegname. "Nessuno mi chiamava più. Dov'è tutto questo lavoro di cui parlano? Forse si riferiscono a quei lavori a 3 euro all'ora per arrivare a 500 euro a fine mese. E come si campa con tutti gli aumenti che ci sono stati? Io devo solo ringraziare la VII Municipalità di Napoli per avermi inserito nei Puc (Progetti utili alla collettività, ndr) perché torno a casa contento di aver dato il mio contributo. Percepisco 800 euro al mese, non è una gran cifra ma ci permette di stare in piedi. Ora il governo ce la vuole togliere. E noi che fine faremo?".

Secondo la legge con cui è stato introdotto il Reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego avrebbero dovuto coinvolgerli per lavorare o per progetti formativi. "Nessuno mi ha mai chiamato - spiega Umberto - Sono andato di mia spontanea volontà a sottoscrivere il 'patto di lavoro' che prevedeva la frequentazione dik un corso che, però, non si è mai fatto". Stessa storia per Vincenzo: "In tre anni di Reddito nemmeno una telefonata".

Il futuro non sembra roseo e la preoccupazione è tanta: "Con 20 anni di carcere, superati i 50 anni e con bassa istruzione che cosa devo fare? - si chiede Umberto - Lo Stato sta bullizzando i poveri. Anche noi abbiamo diritto a poter vivere". Vincenzo è rassegnato: "Non ce la facciamo più. Ci state togliendo la dignità".