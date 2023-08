Reddito di cittadinanza, Calderone: “Proteste? A Napoli erano 30 persone”

"Probabilmente l'Sms era scritto in un modo che non ha dato rassicurazione ed ha creato tensioni, ampiamente amplificate visto che abbiamo chiesto l'informativa al ministro dell'Interno per le proteste di piazza. A Napoli, c'erano 30 persone davanti all'Inps" così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ospite di Non stop news su Rtl 102.5.

"Oggi scriverei che lo strumento del reddito di cittadinanza finisce - ha aggiunto - però contemporaneamente dal 1 settembre parte una nuova misura, chi si attiva in questo percorso sarà messo in protezione attraverso un percorso che conduce ad un'esperienza lavorativa".

"Prima di tutto facciamo chiarezza, credo sia importante: i percettori del reddito, considerati occupabili, hanno ricevuto un sms dall'Inps che dava indicazione della fine del percorso, che arriva dalla Manovra 2023. Ora è importante dire questo: contrariamente a quello scritto nell'sms, non è necessario andare ai servizi sociali per i fragili che continueranno a percepirlo fino a dicembre 2023" ha concluso.