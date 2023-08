Corteo a Napoli, i manifestanti: "Reddito non c'è più, Meloni a testa in giù"|VIDEO e FOTO

Sono 300-400 i manifestanti che protestano per lo stop al Reddito di Cittadinanza. Il corteo è partito questa mattina da Porta Capuana. E' diretto verso la sede di Fdi di corso Umberto. Polizia in assetto antisommossa.

Cori contro la premier Giorgia Meloni: 'Reddito non c'è più, Meloni a testa in giù". Uno dei manifesti invece recita: 'Lavoro o non lavoro, vogliamo campare. Lottiamo uniti per il reddito universale. Giù le mani dal reddito'.

Sono migliaia i napoletani, che non rientrano più tra i beneficiari del sussidio e sono sempre più alti i rischi di disordini sociali in città.