Lavoratore in nero con il reddito di cittadinanza: la scoperta in un'azienda a Pozzuoli

I carabinieri della stazione di Pozzuoli insieme a quelli del nucleo operativo gruppo tutela lavoro di Napoli sono stati impegnati in controlli presso diverse aziende. Durante le operazioni, hanno denunciato a piede libero per violazioni delle norme sul lavoro e sulle normative anti-covid l’amministratore unico di un’azienda di via provinciale Pianura che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti.

Nell’azienda anche un lavoratore in nero. I carabinieri hanno scoperto che l’operaio fosse percettore del reddito di cittadinanza e per questo motivo verrà segnalato all’Inps. Per l’amministratore unico sanzioni che ammontano a più di settemila euro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa.