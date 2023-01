Reddito di cittadinanza e camorra: soldi anche ai parenti di "Mimì a uallarella"

Reddito di cittadinanza a parenti di camorristi. I carabinieri hanno predisposto il sequestro preventivo dei beni a venti persone oggetto di un'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, al termine di un'indagine portata avanti dalla Procura locale. I sequestri hanno toccato diversi comuni da Napoli a Torre Annunziata, da Torre del Greco a Castellammare di Stabia, da Vico Equense a Terzigno, da San Giuseppe Vesuviano a Volla, fino ad arrivare a Pontecagnano.

Sono circa 220mila gli euro percepiti illecitamente. Nella maggioranza dei casi, chi ha redatto la domanda ha omesso il particolare che nel nucleo familiare ci fosse qualcuno sottoposto a provvedimento di custodia cautelare in carcere. O addirittura, che ci fossero soggetti con condanne passate in giudicato per 416 bis, cioé associazione a delinquere di stampo mafioso. E' il caso di una donna di Torre del Greco che è presente nello stesso nucleo familiare di Domenico Gaudino, la cui sentenza risale al 28 luglio 2016. A meno di un caso di omonimia dovrebbe trattarsi di Mimì a uallarella, nome di spicco del clan Falanga. La donna ha inoltrato domanda mendace per il Reddito nel dicembre 2020.

Era ai domiciliari, quando una convivente ha presentato domanda di Rdc, Alessio Bossis, nome vicino al clan De Luca-Bossa-Minichini, ucciso il 24 ottobre 2022 a Volla. Dello stesso sodalizio criminale fa parte Ciro Postiglione, che non era in carcere quando una familiare convivente ha presentato istanza in data 8 marzo 2019. In galera ci è finito il 28 dello stesso mese, sempre attraverso la misura cautelare

Nutrita la presenza, tra i venti che hanno subito il sequestro preventivo, di familiari di persone legate al clan D'Alessandro di Castellammare. Nell'ordinanza si fa riferimento a una pratica presentata da una donna convivente con un Giovanni D'Alessandro, che potrebbe essere lo stesso Giovanni D'Alessandro ritenuto elemento di spicco dell'omonima organizzazione criminale stabiese. In questo caso, la domanda è stata presentata a dicembre 2019 e nessuno ha comunicato che nel giugno 2020 cambiava lo status di D'Alessandro, oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Le somme incassate per singolo nucleo familiare vanno da qualche centinaia di euro a 20mila euro. Secondo la legge, chi è in carcere per condanna definitiva, oppure per una misura di custodia cautelare non ha diritto al Reddito di cittadinanza. A seconda della gravità dei reati, i familiari che ne fanno richiesta subiranno una decurtazione sull'assegno mensile, oppure il rigetto della domanda.