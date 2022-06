Dove venivano bruciate le auto dopo gli omicidi di camorra adesso c'è un parco per i bambini (GALLERY)

Presentata domenica 5 giugno in via Ortora a Ercolano, “Ortora. Change the game”, la prima azione di urbanismo tattico portata avanti da Variabile K, impresa sociale neocostituita da sei giovani del territorio che si occupa di rigenerazione urbana e partecipazione culturale. L’intervento è stato realizzato con il coinvolgimento della comunità che ha partecipato attivamente alla riqualificazione di quest’area degradata del centro storico di Resina. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Locanda di Emmaus e alla generosità della Guadagnoli Group Srl, main sponsor del progetto.

Veri protagonisti dell’intervento sono stati i bambini del quartiere che, coordinati da Variabile K, si sono impegnati a rigenerare il loro spazio di gioco. Si tratta solo della prima delle azioni che questo gruppo di giovani determinati ha intenzione di intraprendere. Luigi Vangone, socio fondatore di Variabile K dice: “L’area è stata individuata dialogando con i bambini che partecipavano ai laboratori realizzati in collaborazione con la Locanda di Emmaus. Qui sono stati costruiti dei giochi con materiali di recupero, avvicinando i bambini alla manualità e alla pratica del riciclo.

Si tratta di uno spazio strategico perché connette lo storico mercato di Pugliano a via IV Novembre, strada percorsa quotidianamente dai visitatori del Parco Archeologico. La realizzazione di più interventi di questo tipo ci consentirà di creare dei percorsi che valorizzino le risorse del territorio e che creino spazi di aggregazione di qualità. Durante la guerra di camorra, l’area è stata utilizzata per incendiare le auto rubate e vederla oggi, oggetto di un’azione partecipata per il riscatto sociale della città ci inorgoglisce”.