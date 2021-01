Reati, a Napoli nel 2020 sono diminuiti del 18,15%

Nel territorio di Napoli e provincia, nel 2020, si è registrata "una notevole riduzione dei reati", 18,15% in meno rispetto al 2019: da 130.306 a 106.653. A fornire questo dato è stato il presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, presentando l'andamento della giustizia e gli indici della criminalità nel distretto in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, prevista sabato.

"Quasi tutti i delitti - spiega De Carolis - risultano diminuiti in modo significativo". Gli unici delitti che risultano aumentati in modo significativo sono quelli informatici. "È pur vero - ragiona De Carolis - che sulla diminuzione dei delitti e in particolare di quelli più gravi e di maggior allarme sociale, come quelli predatori, hanno sicuramente inciso le restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia, che non hanno invece avuto ovviamente alcuna incidenza sui delitti informatici, ma è altrettanto vero che la tendenza positiva della diminuzione dei delitti è stata costante negli ultimi anni ed è analoga anche nei territori di Caserta, Avellino e Benevento e rispettive province, come risulta dai dati forniti dalle locali Questure".