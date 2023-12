Reati e omicidi in calo: il confronto a Napoli tra il 2022 e il 2023

Reati in diminuzione a Napoli. È il rapporto della prefettura a renderlo noto. Il raffronto della delittuosità tra il 2023 con l’anno 2022 evidenzia, infatti, un trend in diminuzione, soprattutto nel Comune di Napoli dove il numero dei delitti è calato del 5%.

In particolare, nel Comune di Napoli è diminuito il numero degli omicidi volontari consumati (da 20 nel 2022 a 14 nel 2023) di cui 6 di tipo mafioso (a fronte dei 9 di tipo mafioso dello scorso anno). Il trend in diminuzione per il comune capoluogo riguarda anche furti, rapine ed estorsioni, eccezion fatta per il traffico di stupefacenti (+19%).

A livello metropolitano, si conferma il trend in diminuzione per gli omicidi volontari consumati (da 15 del 2022 a 14 del 2023 - stazionari quelli di tipo mafioso, 4 nel 2022 e 4 nel 2023). L’intero dato complessivo tra Comune di Napoli e l’area metropolitana risulta pari a - 2,4%.