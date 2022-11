Reagisce alla rapina dell'orologio: 44enne ferito a colpi di pistola

Reagisce ai rapinatori che volevano derubarlo del Rolex e viene sparato al polso e al ginocchio. A Casoria un 44enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di lunedì 21 novembre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in via Capri, l’uomo, mentre era a bordo del proprio suv, sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di uno scooter che, nel tentativo di rapinargli il Rolex, hanno esploso i colpi di arma da fuoco. L’uomo alla guida del suv è stato ferito da un colpo al polso e uno al ginocchio. Il 44enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

“Il territorio è in balia di ladri e rapinatori. Urge un nuovo piano sicurezza. Le strade vanno pattugliate giorno e notte e per questo servono più agenti. È altrettanto importante implementare la rete di videosorveglianza e soprattutto creare un vero deterrente inasprendo le condanne. I cittadini non possono essere più lasciati soli a combattere contro la delinquenza.” –ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.