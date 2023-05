Ray Stevenson morto a Ischia, le cause del decesso

La morte di Ray Stevenson, avvenuta lunedì 22 maggio a Ischia, per un improvviso malore, ha scosso il mondo del cinema e delle serie tv. Il 59enne si trovava sull'isola per girare ‘Cassino a Ischia’, diretto da Frank Ciota. Subito ricoverato presso il Rizzoli di Lacco Ameno ha visto le sue condizioni di salute peggiorate improvvisamente. Le cause sono ancora accertare, ma potrebbero risiedere secondo i primi rilievi in un fatale shock anafilattico.

L'attore britannico era diventato celebre per i ruoli interpretati in tante e diverse serie televisive di grande successo come Roma, Vikings e Dexter, oltre ad esperienze cinematografiche di rilievo come I Tre Moschettieri di Paul W.S. Anderson e la saga di Thor.

Dal 2005 era legato all'antropologa italiana Elisabetta Caraccia, con cui ha avuto tre figli.