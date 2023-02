Autonomia differenziata, Rastrelli: "Il Sud sarà così finalmente competitivo con il Nord"

Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia e responsabile del partito per la città di Napoli in una intervista a NapoliToday ha toccato i maggiori temi di attualità del mondo politico, non lesinando stoccate al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla paventata possibilità di un terzo mandato come Governatore.

Autonomia differenziata

"Straordinaria opportunità per i territori. L'equivoco è frutto della ipocrisia della Sinistra. Esiste già in Costituzione per una riforma voluta dalla loro area politica. Inoltre era presente già nel programma elettorale del Centrodestra. Il regionalismo differenziato che proponiamo renderà competitivo il Sud con il Nord. Sarà assicurato un livello omogeneo dei livelli essenziali e non ci saranno più alibi a chi non saprà governare. Non ci saranno più cittadini di serie a, b e c", ci spiega il senatore.

Migranti

"E' tema che va affrontato con cautela. C'è però sempre la sacrosanta tutela del nostro territorio. Il ministro Piantedosi ha fissato finalmente parametri certi per disciplinare sbarchi. L'Italia non si può permettere assalto alle coste", dice.

Caso Cospito

"E' un anarchico, autore di una strage, cos' definita a livello giuridico, con attentato dinamitardo contro una scuola di carabinieri. Il 41 bis è sacrosanto. O si sa con lo Stato o si appoggia l'antistato. E' esempio dell'ipocrisia della Sinistra italiana", prosegue.

100 cose in 100 giorni

"A fronte di un'Italia immobile, il nostro Governo è dinamo di spinte riformatrici. A cominciare dalla lotta alla mafia con la massima durezza e misure di ordine economico, concorsi per le forze dell'ordine e tanto altro", conclude l'avvocato napoletano, figlio di Antonio, ex governatore della Regione Campania dal 1995 al 1999.

(Montaggio e riprese di Giuseppe Cesareo)