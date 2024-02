Due rapine in una settimana ad una nota tabaccheria del Centro Direzionale: la rabbia del titolare - VIDEO

Due rapine in una settimana con oltre 30mila euro di danni registrati. Si trova al Centro Direzionale, proprio vicino alla sede della Procura della Repubblica, e nell’ultima settimana ha subito ben due furti. È l’attività commerciale composta da un distributore di carburante ed un bar tabacchi gestita da Carmine, un 18enne napoletano, che per i due ultimi furti compiuti ai suoi danni ha subito un danno di circa 31 mila euro.

Per questo il giovane ha lanciato un grido di aiuto rivolgendosi al deputato Francesco Emilio Borrelli: “Una vergogna quello che dobbiamo subire. Noi lavoriamo onestamente e dobbiamo subire questi danni con le tasse e i dipendenti da pagare. Non siamo neanche assicurati, abbiamo perso tutto. Purtroppo qui dopo le otto di sera è terra di nessuno tanto è vero che hanno usato il flex per entrare e neanche i nostri sistemi di allarme li hanno fatto desistere.”

“Spesso si punta il dito contro i giovani eppure quando ci sono ragazzi che fanno sacrifici ed investono non li si tutela. Anzi sembra che vengano quasi più tutelati i criminali che sono liberi di agire come e quando vogliono e se poi magari vengono arrestati se la cavano con poco. Cosa sia aspetta, che tutte le attività e che tutti i giovani siano costretti a chiudere ed andare via? Allo Stato chiediamo maggiore sicurezza, alle persone di portare un pò di solidarietà a Carmine anche magari prendendo un caffè.”, ha dichiarato Borrelli.