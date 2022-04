Erano il terrore dei supermercati nel vesuviano: due arresti

Questa mattina in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura locale, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno proceduto all'arresto di un uomo e una donna, S.V. di anni 31 e D.M.N. di anni 41, gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro e con altre persone, diverse rapine a mano armata in supermercati, farmacie edaltri esercizi commerciali nelle città di Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Trecase e Sant'Anastasia.

Le indagini sono partite dopo numerose denunce di rapina registrate nella città di Torre del Greco e nei paesi limitrofi, commesse da due giovani a bordo di una moto. L'ordinanza cautelare eseguita oggi costituisce il naturale sviluppo delle indagini che hanno già condotto all'adozione di un decreto di fermo e alla emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri due soggetti, Z.G. e D.C.M., quali autori delle rapine per cui si procede. Uno di questi, dopo aver confessato, ha accusato due suoi complici, un uomo e una donna, i quali avrebbero preso parte ad alcune rapine commesse tra il 18 e il 28 ottobre 2021. Il primo partecipando materialmente alle azioni predatorie, la seconda effettuando i sopralluoghi preliminari presso gli esercizi commerciali individuati quali obiettivi delle rapine poi commesse.

Le successive indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due odierni arrestati quali autori delle sei rapine:

1. Rapina del 18.10.2021 al Supermercato Coop. Miccio di Torre del Greco

2. Rapina del 20.10.2021 al supermercato DE.CO. di Trecase

3. Rapina del 25.10.2021 al supermercato MD di Boscoreale

4. Rapina del 25.10.2021 alla farmacia "Centrale" di Torre Annunziata

5. Rapina del 25.10.2021 al distributore di gas-auto di Torre del Greco

6. Rapina del 28.10.2021 al supermercato Quarì di Sant'Anastasia.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, saranno associati rispettivamente alla casa Circondariale di Napoli Poggioreale e alla Casa Circondariale femminile di Pozzuoli.