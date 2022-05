Quattro rapine in quattro città diverse: i colpi tutti in poche ore

Quattro rapine in città diverse, ma a breve distanza le une dalle altre. Il sospetto è che possano essere state eseguite tutte dalla stessa banda. È su questa pista, ma non solo, che stanno indagando i carabinieri della compagnia di Casoria. I maviventi ieri sera hanno colpito quattro attività commerciali tra Caivano e Afragola portando via in tutti i casi, con incredibile velocità, l’incasso della giornata. Il primo colpo alla farmacia in via Roma a Caivano, poi un supermecato in via Arena ad Afragola.

Sempre ad Afragola, a poca distanza di tempo dalle precedenti, sono state oggetto di rapina anche una tabaccheria in via Vittorio Veneto e un distributore di carburanti lungo la strada statale Sannitica. Le vittime hanno raccontato di tre uomini a volto coperto, uno solo armato di pistola. Viste le stesse modalità e il fatto che tutte e quattro le rapine siano state compiute in un lasso di tempo relativamente breve l’una rispetto all’altra, i militari dell’Arma non escludono che dietro possa esserci la stessa mano. In nessuno dei casi, comunque, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e non si sono registrati feriti.