Quattro rapine in due giorni: arrestati dai carabinieri due uomini

Colpi in tre distributori di benzina e in un hotel

I carabinieri hanno arrestato un 36enne di Giugliano e un 44enne di Villaricca, entrambi già noti alle forze dell’ordine, in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere.

I due erano già stati arrestati il 25 febbraio scorso per due rapine a distributori di benzina. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di raccogliere plurimi elementi indiziari a carico dei due in ordine ad altre due rapine commesse il 24 febbraio scorso. Una rapina fu commessa ai danni di un hotel di Qualiano dove avevano preso dal portiere la somma di 50 euro mentre la seconda ai danni del titolare di un distributore di Castel Volturno. In quel caso, simulando di possedere un'arma, avevano preso la somma di 280 euro. Gli arrestati permangono ristretti a Poggioreale in attesa di giudizio.