Sbarra la strada a tre ragazze con l'auto per rapinarle: attimi di terrore sulla provinciale

I Carabinieri della Stazione di Cesa e Sant'Arpino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona opriginaria di Cesa (già ristretto agli arresti domiciliari nel napoletano), accusata di una tentata rapina ai danni di tre ragazze che si trovavano a bordo della loro autovettura mentre percorrevano la strada Provinciale Frattamaggiore/Sant'Arpino la sera del 25 agosto scorso.

L'uomo, in particolare, è accusato di aver tentato di sottrarre le borse alle ragazze, dapprima sbarrando la strada e bloccandole sul ciglio della strada, successivamente e, dopo averle minacciate di morte, tirando i capelli alla conducente dell'autovettura, schiaffeggiando poi anche l'altra passeggera che, nonostante la violenza subita, riusciva a nascondere la borsa sotto il sedile facendo desistere il rapinatore, che fuggiva a bordo della propria autovettura in direzione di Cesa.

I militari della Stazione di Cesa, dopo aver incrociato il veicolo che procedeva a forte velocità, si ponevano all'inseguimento dello stesso e, dopo numerose manovre rocambolesche messe in atto riuscivano a bloccarlo poco dopo. Lo stesso veniva, pertanto, tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione dell'autovettura su cui era a bordo perché risultata rubata nel comune di Sant'Arpino nello stesso giorno, nonché denunciato perché alla guida senza patente.

Successive indagini, esperite nell'immediatezza, consentivano di accertare come il predetto fosse implicato con gli eventi accaduti poco prima a Sant'Arpino. Difatti, la denuncia delle ragazze - effettuata l'indomani presso la Stazione Carabinieri di Sant' Arpino - che descrivevano in maniera perfetta il rapinatore (caratterizzato - tra l'altro - da un livido sull'occhio destro) permetteva di individuare, con certezza, il rapinatore che le aveva minacciate (con testuali parole "datemi la borsa altrimenti vi uccido”) come quello fermato qualche ora prima dai Carabinieri della Stazione di Cesa.

L'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.