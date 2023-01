Tre rapine a mano armata in poche ore: colpiti anche un bar e una pizzeria

Sono le 21:20 in Giugliano in Campania e i carabinieri della locale Stazione intervengono a Via Appia in un bar all’interno di un distributore di carburanti per una rapina consumata. Da una prima sommaria ricostruzione pare che tre persone a volto coperto e armati di fucili e pistole si erano fatte consegnare l’incasso.

Alle 22:15 a Casandrino i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti per due rapine poco prima consumate. La prima in un bar a via Paolo Borsellino mentre la seconda in una pizzeria a via Mon. Pasquale di Pasquale. In entrambi i casi, da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, tre persone a volto coperto e armate di fucili e pistole, si erano impossessate del denaro contenuto nelle casse degli esercizi commerciali.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.