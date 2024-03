Commando armato semina il terrore: arrestato un minore, caccia ai complici

Questa mattina la polizia ha tratto in arresto un minore accusato di aver compiuto quattro rapine - in concorso con altri soggetti - in poche ore, tra Torre del Greco e Scafati. Secondo l’ipotesi accusatoria la notte del 23 gennaio scorso, un commando di 4 soggetti, tra cui il minore arrestato, avrebbe effettuato una serie di rapine, come detto.

Quattro rapine in poche ore

Alle ore 00:35 mediante violenza e minaccia, si sarebbero impossessati della moto Honda CBF, del portafogli e del telefono cellulare, di proprietà di un giovane; poi alle ore 00:14 a Scafati lo stesso commando con le stesse modalità avrebbe tentato di rapinare lo zaino ad una persona straniera non riuscendo per la resistenza della vittima.

Successivamente alle ore 01:14 mediante violenza e minaccia, si sarebbero impossessati della vettura Fiat Panda del telefono cellulare di proprietà di una persona; infine alle ore 02:00 mediante violenza e minaccia si sarebbero impossessati della vettura Fiat 500 L e di un telefono cellulare, ai danni di tre donne alle quali è stata puntata una pistola contro.

Caccia ai complici

Le indagini, con la raccolta dei video di sorveglianza cittadini e quelli del circuito autostradale, hanno consentito inizialmente di identificare il veicolo con il quale i rapinatori viaggiavano e successivamente di far luce su tutti gli episodi commessi dal minore, in concorso con gli altri 3 soggetti in corso di identificazione. Il minore verrà associato presso una comunità alloggio dei servizi minorili.