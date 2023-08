Minorenni rapinano coetanei a Pavia: uno di loro è napoletano

Sono stati identificati dalla polizia ferroviaria di Pavia i quattro ragazzi accusati di lesioni e rapina aggravata, che il 17 gennaio in due distinte occasioni hanno rapinato, a Pavia, due ragazzi minorenni, in un casi ricorrendo anche alla violenza. Solo uno di loro è appena maggiorenne, ma era minorenne al momento del fatto.

La Polizia ha ottenuto dall'Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Milano, quattro provvedimenti cautelari, di cui tre per l'applicazione della misura cautelare in casa e una misura cautelare di sottoposizione ad obblighi per due mesi. Uno dei quattro è stato raggiunto a Napoli, dove è domiciliato, e l'ordinanza gli è stata notificata dai poliziotti della questura.