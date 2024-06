Violente rapine alla “Point Break”, sette arresti: sgominata pericolosa banda | VIDEO

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per sette persone. È la misura cautelare eseguita oggi dai carabinieri napoletani a carico di indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere e rapina aggravata dall'uso di armi, commessi con la tecnica del cosiddetto "filo inverso". Uno dei sette è risultato irreperibile e sono tuttora in corso le ricerche finalizzate al suo rintraccio.

Si tratta di una modalità criminale che prevede l'individuazione di imprenditori, commercianti o agenti di commercio, poi osservati e calendarizzati nelle loro abitudini dal cosiddetto "filatore". Una volta individuato il momento in cui sono soliti fare versamenti di contante vengono avvicinati, aggrediti e rapinati.

Le complesse ed articolate indagini, dirette dalla Procura di Napoli Nord e delegate al Nucleo investigativo carabinieri di Napoli, hanno consentito di raccogliere "plurimi e gravi elementi indiziari, ad integrazione e rafforzamento del solido quadro probatorio già delineatosi con l'applicazione delle misure cautelari già eseguite, nel mese di maggio 2023, nei confronti di sei dei soggetti indagati, al fine così di interromperne l'azione criminosa", scrive la procura.

Le indagini sono state condotte da ottobre 2022 ad agosto 2023 e hanno permesso di disarticolare una pericolosa banda di sei individui che si sarebbe impossessata di 131mila e 620 euro, questo anche con l'aiuto di due complici ritenuti "gravemente indiziati di aver concorso in ulteriori due rapine".

Sono stati individuati, inoltre, la base operativa del gruppo e i rispettivi componenti, in grado anche di pianificare una serie di rapine da eseguire con la tecnica dell'ariete o della spaccata, ai danni di istituti di credito in provincia di Napoli e Parma nonché in Belgio, con la collaborazione in quest'ultimo caso di un basista in Romania, e l'acquisto da un laboratorio teatrale di quattro speciali maschere in silicone del valore di circa 500 euro ciascuna, per il sofisticato travestimento.

Tra i mezzi utilizzati dal gruppo, telefoni cellulari dedicati, schede intestate a stranieri inesistenti, due pistole di colore nero tipo replica, un giubbotto antiproiettile ed undici tra moto e auto.

Infine, è stato possibile raccogliere gravi indizi a carico di altre due persone ritenute gli autori di una rapina con "filo inverso" avvenuta il il 6 ottobre del 2022 ad Arzano ai danni del gestore di una tabaccheria per un profitto complessivo di 20mila euro, e di tre tentativi di rapina commessi, stesse modalità, tra febbraio e marzo 2023 nel comune di Pozzuoli.

Gli indagati secondo gli inquirenti portavano illegalmente con sé armi, utilizzandole anche in pieno giorno per infrangere i finestrini delle autovetture delle vittime, ferme nel traffico e, in un'occasione, anche per esplodere dei colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio.