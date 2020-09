Era l'incubo dei giovani nella movida frattese: arrestato ventenne rapinatore

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato un 20enne del posto già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato della commissione di diverse rapine commesse ai danni di minori, durante le serate della movida di Frattamaggiore, tra la fine del 2019 e l’estate 2020.



Secondo quanto accertato, il 20enne avvicinava le vittime quando erano in strada, anche in gruppo. Puntava loro un coltello e sottraeva i contanti - spesso pochi spiccioli - che custodivano nelle tasche. Dieci le vittime individuate, molte quelle che presumibilmente non hanno mai denunciato temendo ritorsioni. In manette, il ragazzo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.