Due rapine in pochi minuti poi inseguimento da film con i carabinieri: in manette

Sono due, viaggiano a bordo di un’auto e sono armati di pistola. Verso le 20.30 rapinano in rapida successione due distributori di carburanti a Somma Vesuviana e si danno alla fuga. Partono le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna coordinati dalla locale centrale operativa. I militari stanno cercando un’auto in particolare e la trovano. I due rapinatori percorrono le strade di Sant’Anastasia quando vengono intercettati. Parte l’inseguimento, i fuggitivi non si fermano e speronano più volte le due gazzelle nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Corrono ad alta velocità e perdono il controllo ribaltandosi.

I carabinieri li bloccano e li arrestano. Si tratta di un 42enne di Ponticelli, già noto alle forze dell’ordine, e di un 20enne incensurato di Sant’Anastasia. Risponderanno dei reati di rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. L’auto sulla quale fuggivano è risultata rubata a Ercolano lo scorso 7 gennaio. All’interno del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due pistole scacciacani, due passamontagna e il bottino delle due rapine, 775 euro. A causa dell’impatto, un brigadiere dell’Arma è dovuto ricorrere alle cure mediche ed ora è ancora presso l’ospedale del Mare. I due arrestati, rimasti illesi, sono in attesa di giudizio.