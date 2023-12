Rapine ai distributori di benzina: cadono le accuse per un 39enne

Giuliano Cacciapuoti, giuglianese del 1984, era stato arrestato per aver commesso nove rapine aggravate ai danni di distributori di carburante tra agosto e novembre scorso. L’uomo, residente nel quartiere Selcione, è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.

A dispetto dell’accusa della commissione di nove rapine e del porto e detenzione di un’arma comune da sparo, il GIP ha applicato la custodia cautelare solo per tre rapine, rigettando la misura cautelare per tutti gli altri capi di accusa. L’uomo resta comunque ristretto nel carcere di Poggioreale e le indagini proseguiranno per verificare la responsabilità dell’uomo in altri episodi e anche di una donna, attualmente libera, che avrebbe agevolato la commissione delle rapine.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno permesso di accertare che l’uomo, nel periodo tra agosto e novembre 2023, avrebbe commesso una serie di rapine a distributori di carburante ed esercizi commerciali di Giugliano e Villaricca. L’uomo, in sella di un motociclo con targa straniera, si presentava ai titolari delle attività commerciali con una pistola giocattolo, minacciandoli di morte e costringendoli a consegnare il denaro. Le indagini hanno consentito di risalire all’identità dell’uomo, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, al tracciamento della localizzazione del suo telefono cellulare e al riconoscimento degli indumenti indossati durante le rapine.