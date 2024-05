Fuorigrotta, due rapine a distributori di benzina in pochi minuti

Venerdì sera i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti in via Terracina 271 dove poco prima due persone a bordo di uno scooter, con volto coperto e armati di pistola, avevano rapinato un distributore di benzina per poi fuggire.

Subito dopo i militari sono intervenuti in via Cintia per un’altra rapina avvenuta in un altro distributore di benzina, con identiche modalità da parte dei malviventi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri. I militari non escludono che i rapinatori possano essere gli stessi.