Due rapine in due distributori di benzina a poche ore di distanza nel napoletano

I carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti a via Siviglia presso il distributore di carburanti all’insegna “Ruotolo Petroli” per una segnalazione di rapina. Poco prima ignoti a bordo di scooter e armati di pistola avevano rapinato il titolare del distributore per poi fuggire. Bottino sui 2mila euro. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Analogo episodio criminoso in serata a Sant’Anastasia, alle 20.30. I carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Pomigliano. Poco prima ignoti avevano rapinato un dipendente del distributore di carburanti all’insegna “Ayrton Petrol”.

I criminali, giunti in scooter, si erano fatti consegnare del denaro per poi fuggire via. Due i colpi a salve esplosi.