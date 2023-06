Rapine con coltello anche per soli 10 euro: due uomini in manette

La compagnia carabinieri di Pozzuoli ha eseguito due arresti nei confronti di un 22enne e un 27enne accusati di rapina. L’attività investigativa, condotta dalla stazione puteolana, ha permesso di mettere in luce un modus operandi collaudato, nel quale i responsabili in due occasioni, avrebbero avvicinato le vittime in strade isolate, per poi minacciarle con l’utilizzo di un coltello a farsi consegnare quanto in loro possesso.

Fondamentale il supporto delle telecamere di videosorveglianza. I due non si facevano scrupoli nel minacciare la vittima con un coltello anche per ottenere solo 10 euro. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica.