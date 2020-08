Maxi furto di collane in una discoteca leccese: deferiti due napoletani

Due giovani napoletani, residenti a Ercolano, di 29 e 27 anni, sono stati deferiti dai carabinieri di Gallipoli (Lecce). I due sono stati fermati dai militari dell'aliquota radiomobile dopo il furto di due collane d'oro avvenuto - come riferisce LeccePrima - nei pressi di una discoteca. I due giovani avevano addosso sei collane per il peso complessivo di 107 grammi e un valore di cira 4mila euro. I carabinieri stanno procedendo alle verifiche per stabilire l'appartenenza delle collane.

Il 30 luglio scorso un episodio simile si era verificato in un'altra discoteca della zona: la rapina era avvenuta con l'ausilio dello spray urticante. Si indaga per capire se i due giovani sono responsabili di questa rapina.