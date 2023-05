Notte di rapine nel Vesuviano: una farmacia e un centro slot in 15 minuti

Due rapine a pochi chilometri di distanza e a pochi minuti l'una dall'altra. Notte turbolenta nel Vesuviano. I carabinieri di Torre Annunziata sono intervenuti a Boscoreale, in via Marra, alle 20.15, allertati dal 112 per un colpo consumato in una farmacia. Poco prima due individui con volto coperto e armati di pistola si erano impossessati dell’incasso per poi fuggire. I militari hanno acquisito le immagini di video-sorveglianza presenti in zona.

Dopo un quarto d'ora, i carabinieri sono intervenuti anche a Pompei, in via Nolana 134, dove qualche minuto prima altri due soggetti, sempre con con volto coperto e armati di pistola, avevano tentato una rapina all’interno di un internet point e sala slot per poi fuggire. Stavolta, però, da quanto si apprende da una prima ricostruzione, il titolare dell’attività avrebbe reagito e dopo una brevissima colluttazione i due rapinatori avrebbero desistito. Nessun ferito, ma anche in questo caso i militari stanno vagliando le immagini riprese dalle telecamere. I due episodi non sembrano essere collegati.

Ancora una farmacia nel mirino intorno alle 3 di notte. Stavolta, il furto è avvenuto a Portici. In piazza Poli alcuni ignoti, probabilmente a bordo di un’automobile, hanno danneggiato e scassinato il distributore automatico di una farmacia per poi fuggire. Ancora da verificare cosa sia stato rubato.