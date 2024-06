Banda di rapinatori armati semina il panico nella notte: tre colpi in poche ore

I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti, in ordine cronologico, in tre distinte rapine presumibilmente effettuate dagli stessi malviventi incappucciati e armati (due di pistola, il terzo di un fucile).

La prima azione criminosa è avvenuta in un esercizio commerciale (un bar) di via Nenni di Mugnano di Napoli. I rapinatori, in presenza dei clienti, si sono fatti consegnare dal cassiere del denaro per poi fuggire.

Il secondo colpo ai danni di un distributore di carburanti a corso Italia, sempre a Mugnano. Si sono fatti consegnare l'incasso dal dipendente della pompa di benzina.

Il terzo evento avviene in un’altra stazione di servizio e siamo a Villaricca al corso Europa. I rapinatori prendono il denaro e scappano via a bordo di un’auto. I carabinieri sono impegnati nelle ricerche della banda.

Si stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per individuarli.