Tentava rapine di auto insieme ad altri tre: fermato un minorenne

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in Istituto penale minorile, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 17enne, gravemente indiziato di tentata rapina.

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, è scaturita a seguito delle denunce presentate dalle vittime di tre diverse tentate rapine di autovetture, compiute nella notte del 19 settembre 2021, ad opera del minorenne fermato e di altri tre complici allo stato in corso di identificazione.

Le indagini hanno messo in luce il modus operandi adottato dagli indagati, i quali, armati di pistola, approfittando del buio e dell’ora tarda, avevano avvicinato gli automobilisti all’atto di rincasare presso l’abitazione o mentre erano in sosta a bordo strada, costringendoli a scendere dai veicoli. Solo la reazione opposta dalle vittime, e, in un caso, il mancato avviamento del veicolo, non aveva consentito di portare a termine le rapine, commesse in rapida sequenza nella stessa notte, in un’area ricadente nel territorio comunale di Trecase.

Partendo dalle descrizioni fornite dalle vittime e da una serie di dati indiziari raccolti nei giorni seguenti, i Carabinieri, coordinati da questa Procura, sono riusciti a identificare uno dei presunti autori, risultato incensurato, che è stato già condotto presso il Centro di prima accoglienza di Colli Aminei.