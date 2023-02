Erano il terrore delle attività commerciali: fermata banda di violenti rapinatori

I carabinieri di Nola hanno tratto in arresto tre persone: F.T. (cl. 89), V.S. (cl.89) e G.S. (cl. 98). Sono tutti ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di concorso in rapina e lesioni aggravate. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Saviano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno documentato il coinvolgimento delle tre persone in ben 8 rapine, commesse ai danni di diverse attività commerciali - in comuni diversi - nel marzo del 2022

Durante una delle rapine, inoltre, commessa in un distributore di carburanti nel comune di Ottaviano, gli indagati hanno causato ad uno dei dipendenti un trauma cranico e un trauma conclusivo alla mano e al polso sinistro, colpendolo ripetutamente anche alla testa con una mazza di ferro. Per due degli indagati si sono aperte le porte del carcere. Per V.S. la notifica è avvenuta nel carcere, poiché già detenuto per altra causa.