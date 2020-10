Baby rapinatore ucciso, la madre: "Voleva lasciare Napoli per avere un futuro diverso"

Luigi Caiafa, baby rapinatore 17enne rimasto ucciso ieri a via Duomo, era finito in una comunità di recupero per possesso di droga. Aveva però ottenuto la messa alla prova, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, intraprendendo un percorso formativo di riabilitazione.

"Voleva lasciare Napoli per avere un futuro diverso. Chiedo verità e giustizia sulla morte di mio figlio, voglio sapere come e perché è stato ammazzato", fa sapere la madre del 17enne, Anna Elia, tramite il suo legale, il penalista napoletano Giuseppe De Gregorio.

Sui social sono tanti gli amici e i parenti che hanno voluto lasciare un ricordo sull'account Facebook di Luigi Caiafa. "Che hai combinato. Ci mancherai tanto. Avevi un cuore d'oro", è uno tra i tanti messaggi pubblicati.

Rapinatore 17enne ucciso, non è indagato il poliziotto che ha sparato

Non risulta al momento indagato il poliziotto che all'alba di ieri ha sparato verso un rapinatore di 17 anni, Luigi Caiafa, uccidendolo.

Gli inquirenti stanno approfondendo la dinamica di quanto successo. Probabile l'agente venga domani ascoltato dal pm Claudio Basso, alla luce delle ultime risultanze investigative.

I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina in corso nei pressi di via Duomo, e - in un'auto civetta - erano in borghese. Gli inquirenti stanno sentendo il resto dell'equipaggio. In corso anche accertamenti balistici e la ricerca di eventuali altri bossoli. Ascoltato anche Ciro De Tommaso (figlio del noto tifoso Genny a' Carogna), il complice 18enne di Luigi Caiafa, e le tre persone che erano le vittime designate dei due rapinatori.