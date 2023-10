Era il terrore degli automobilisti sulla Circumvallazione: arriva lo sconto di pena

Due rapine sulla circumvallazione esterna, sconto di pena in appello. Un 20enne di Scampia era stato arrestato per una duplice rapina commessa ai danni di automobilisti fermi nel traffico della circumvallazione, del porto d’armi (una pistola modificata, con un chiodo saldato sulla punta, presumibilmente per mandare in frantumi i finestrini delle automobili) e la ricettazione della targa rubata apposta allo scooter utilizzato per i colpi.

Era stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione, ma la corte di Appello di Napoli, 1 sezione penale presieduta dal dott. Giovanni Carbone, accogliendo la richiesta di concordato avanzata dagli avvocati Luigi Poziello e Alessio Ruoppo, ha ridotto la pena in anni 4 mesi 4 di reclusione, scontando così ben 2 anni e 4 mesi dalla pena inflitta in primo grado, con parere favorevole del Procuratore Generale ùAschettino. Il giovane si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Scampia ove proseguirà a scontare la pena.

Il fatto

Il giovane era fuggito al controllo dei carabineri, gettando via la pistola incriminata. Bloccato, è stato tradito dalle impronte digitali. Sulla Circumvallazione, all'altezza di Villaricca, il giovane con il suo complice - seguiti dai carabinieri - abbandonano il mezzo a due ruote e fuggono a piedi con il casco integrale ancora in testa.

Uno di loro lancia via una pistola, una scacciacani senza tappo rosso, con una punta di trapano incollata all’impugnatura. L’uomo viene bloccato e “smascherato”.