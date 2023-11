Va in missione a Caivano, senatore del M5s subisce doppio tentativo di rapina

"Ritornare a casa dopo una missione a Caivano e al carcere minorile di Nisida con la commissione parlamentare Antimafia e subire in 30 minuti due rapine a mano armata sulla perimetrale di Melito e la Circumvallazione esterna all'altezza di Mugnano". Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Luigi Nave, componente della commissione Antimafia, racconta sui social la doppia disavventura in cui è occorso dopo la visita con l'organismo parlamentare.

Nave sottolinea che si è trattato "di una giornata infernale che ci ricorda come gli interventi sulla sicurezza non vadano fatti solo a spot. La criminalità non va solo combattuta ma occorre fare opera di prevenzione per apprezzare i risultati nel lungo periodo. L'arma più potente che abbiamo è la cultura della legalità ed è necessario praticarla sin dai primi anni di scuola".

Di quanto accaduto ne parla in un'intervista pubblicata oggi da Il Fatto Quotidiano.

In occasione del primo tentativo di rapina, racconta: "Ho esibito il tesserino parlamentare ed è come se gli avessi puntato un cannone in pancia, se la squagliano". Anche nel secondo caso, dopo aver detto ai rapinatori di non avere contanti ma di essere pronto a consegnare il bancomat, ha riprovato con il tesserino da parlamentare: "Doppia fortuna, appena l'hanno visto se ne sono andati. Hanno immaginato di infognarsi in guai imprevisti".