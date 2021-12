Rapinata coltello alla gola in piazza Dante, paura per una 15enne. Il padre: "Vogliamo scappare da Napoli"

A 15 anni, le hanno puntato un coltello alla gola per rapinarla, mentre passeggiava tranquillamente con i suoi amici. L'episodio è avvenuto domenica, in piazza Dante, ennesimo momento violento di una movida cittadina che si sta mostrando troppo spesso pericolosa.

Erano le 20.30. L'hanno bloccata due ragazzi col viso travisato da cappellini e scaldacollo. Le hanno detto in napoletano “Dacci il telefono, i soldi e tutto quello che hai addosso”. Avevano entrambi il coltello, uno gliel'ha puntato alla gola peraltro graffiandola. Alla 15enne hanno preso iPhone e soldi, ad una sua amica la sigaretta elettronica. Dopo la rapina sono andati via in tutta tranquillità.

Le vittime non sono andati a denunciare il fatto alle autorità, ma hanno chiamato i genitori. Poi il giorno successivo la mamma della 15enne l'ha accompagnata dai carabinieri.

A rendere nota la vicenda è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale si è rivolto il padre della vittima. "Mia figlia ha soltanto 15 anni e quando sono andato a prenderla ovviamente piangeva e aveva dei graffi alla gola provocati dal coltello. È mai possibile che dei ragazzi non possono farsi neanche una passeggiata per colpa di questa feccia? Se ne avessi la possibilità prenderei la mia famiglia e scapperei via subito da questa città", ha scritto l'uomo all'esponente politico della maggioranza regionale.

"Possiamo biasimare chi è stanco di vivere qui, non sentendosi più al sicuro? - si interroga in risposta lo stesso Borrelli - I cittadini vano tutelati e le strade non possono essere per loro off-limits. Se pensiamo che in centro accadono queste cose c’è di che allarmarsi. Le istituzioni devono intervenire e farlo in maniera decisa. La lotta alla criminalità deve essere la priorità".