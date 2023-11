Rapina in pieno giorno in piazza a pochi passi dai carabinieri

Strappa il cellulare a una ragazza impossessandosi anche della sua carta di credito, in piazza Salvo d'Acquisto, a pochi passi dalla sede del comando provinciale carabinieri di Napoli. Richiamati dalle urla, in pochi secondi i carabinieri sono in strada: parte l'inseguimento a piedi. La corsa tra i vicoli napoletani dura poco fino a quando - a via Santa Maria la Nova - i carabinieri bloccano l'uomo.

Si tratta di un 44enne georgiano irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. L'arrestato dovrà rispondere di rapina impropria mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria che fortunatamente se l'è cavata con qualche graffio alla mano.