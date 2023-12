Irrompono in casa dei vicini e li rapinano: in manette due fratelli

La Polizia di Stato ha ha tratto in arresto due fratelli (C.C. classe '70 e C.M. classe '80) accusati di rapina aggravata, commessa in concorso tra essi, ai danni di due soggetti, madre e figlio. In particolare, i due nella notte del 24 gennaio 2023 si sarebbero introdotti nell’abitazione delle vittime (che abitano nello stesso loro palazzo) sfondando la porta d’ingresso e le avrebbero successivamente strattonate e minacciate, costringendole a consegnare la somma di 800 euro in contanti.

L'agguato poche ore dopo

La sera successiva alla presunta aggressione, il fratello maggiore subì un agguato nel corso del quale venne ferito con due colpi di pistola alla gamba destra. Trasportato all’Ospedale Cardarelli di Napoli, gli venne diagnosticata la frattura pluriframmentaria e scomposta di tibia e perone.

Gli investigatori hanno acquisito - in merito alla rapina - elementi a carico dei due fratelli e continuano ad investigare per individuare gli autori del ferimento a colpi di pistola. Inoltre, lavorano per accertare se la rapina e l’agguato siano eventi collegati, considerato che sono avvenuti a distanza di poche ore.