Coppia parcheggia l'auto sotto casa: picchiata e derubata da 'commando' di rapinatori incappucciati

Due persone ferite nella notte durante una rapina. Hanno raccontato dopo il ricovero al Cto, dove sono stati assistiti dal personale sanitario, di aver parcheggiato l’auto sotto la loro abitazione in via vicinale Lardighello, in zona Camaldoli, quando sono stati aggrediti da alcune persone incappucciate.

Li avrebbero picchiati e poi sottratto 500€ e due telefonini. L’uomo, ancora ricoverato, ha subito una frattura del braccio sinistro, ritenuta guaribile in 30 giorni, mentre la donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per ecchimosi varie.

Indagini in corso per chiarire dinamica.