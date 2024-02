Punta un coltello alla gola di un passante in pieno centro per rubargli il telefonino

In via Cesare Rosaroll, poliziotti attirati dalle urla dei passanti che indicano due persone in fuga in direzione di porta Capuana, I malfattori avevano appena scippato un giovane e stavano tentando di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti raggiungono e bloccano uno dei fuggitivi in via Carriera Grande trovandolo in possesso di un coltello, mentre il complice è riuscito a scappare.

Accertato dai poliziotti che i due dopo aver minacciato con un coltello alla gola il giovane gli aveva sottratto il telefono cellulare. L’indagato, un 29enne della provincia di Caserta, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina aggravata.