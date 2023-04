Ieri sera a Torre del Greco verso le 21 i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per una rapina a via nazionale, in località Leopardi a Torre del Greco.

Da una prima ricostruzione pare che poco prima due persone giunte in sella ad uno scooter e armate di pistola avrebbero rapinato il proprietario di un distributore di benzina facendosi consegnare l’incasso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire agli autori della rapina.