Rapina a mano armata ad un uomo sul suv: paura in via Nazionale delle Puglie

I carabinieri sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie all'altezza di Arpino di Casoria per una rapina appena consumata.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un uomo, mentre era alla guida del proprio suv, era stato avvicinato da ignoti in scooter e armati di pistola. La vittima, sotto minaccia, ha raccontato di essere stata costretta a consegnare un orologio di valore e un paio di gioielli.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.