Aggredisce un uomo con un tubo e un taglierino: attimi di terrore in strada

Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Nuova Marina hanno notato una persona che stava aggredendo un uomo con un tubo.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccandolo ed hanno accertato che lo stesso, poco prima, si era impossessato del cellulare e di un pacchetto di sigarette che aveva sfilato dallo zaino dell’uomo e, per guadagnarsi la fuga, lo aveva ferito con il tubo ed un taglierino.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto indosso all’indagato sia il cellulare che il pacchetto di sigarette. Per tali motivi, il 25enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina aggravata e lesioni personali.