Rapinato in pieno giorno mentre era nel traffico con la fidanzata: "Spaccato il finestrino con una pistola"

Rapina in pieno giorno in via Vicinale Cupa Cinthia per una coppia mentre era in automobile.

A raccontare l'accaduto a NapoliToday è una delle vittime del raid, un 26enne operaio di professione: "Ero fermo nel traffico con la mia ragazza e in due con il casco integrale si sono avvicinati. Uno è poi sceso dalla moto e visto che ho posto resistenza con il calcio della pistola ha spaccato il finestrino della macchina".

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna ferita. "Ci hanno portati via un orologio e poi sono fuggiti. La paura è stata tanta. Non ce lo aspettavamo così in pieno giorno che potessimo essere in pericolo", conclude il 26enne.