Tentata rapina finisce nel sangue, 20enne ferito da un colpo di pistola alla gamba

Un 20enne è stato ferito durante un tentativo di rapina in via Brin. Il giovane stava percorrendo la strada in scooter quando è stato avvicinato da due persone che erano in motorino.

Il giovane, incensurato, ha reagito al tentativo di rapina dello scooter ed è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba. Trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, non è considerato in pericolo di vita.

Sul fatto indaga la Polizia.