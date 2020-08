Vestiti da carabinieri entrano in un b&b e sequestrano i proprietari: scoperti

Armati, con passamontagna e casacche dei carabinieri, si sono presentati in cinque in un bed and breakfast a Pompei a bordo di una Punto blu con sopra un lampeggiante. Fingendo di essere alla ricerca di un latitante, hanno ammanettato il titolare e due familiari sequestrandoli nel seminterrato. È successo all'alba di oggi. Saliti al piano di sopra della struttura, dove alloggiano 9 clienti, sono stati costretti alla fuga proprio grazie al coraggio di uno di loro, una ragazza, riuscita a dare l'allarme al 112 dopo aver sentito delle urla provenire dal seminterrato, prima che i rapinatori la immobilizzassero.

In due minuti sono arrivate cinque pattuglie dei carabinieri di Torre Annunziata e quando il palo della banda ha visto i veri carabinieri ha chiamato i complici. Due di loro sono stati arrestati. In questi momenti - su disposizione del Comando provinciale carabinieri di Napoli - è in corso la ricerca degli altri rapinatori con un massiccio numero di militari, un elicottero e le unità cinofile.