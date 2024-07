Banda del buco in azione nell'ufficio postale: rapinati 400mila euro

Rapina da oltre 400mila euro in un ufficio postale del quartiere San Giovanni a Teduccio, in via Domenico Minichino. Il colpo è stato messo a segno sabato scorso alle 11.30 del mattino, ma solo oggi è stato reso pubblico.

I malviventi sono poi fuggiti da dove erano arrivati, ossia dal sottosuolo dell'istituto di credito.

Sul caso indaga la polizia per ricostruire la dinamica del colpo e cercare di individuare i componenti della banda, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.