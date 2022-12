Rapina all'esterno dell'ufficio postale: i banditi sparano, ferito un uomo

Intorno alle 10:45 i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti in via Vittorio Veneto nei pressi dell’ufficio postale. Un 34enne di origini pakistane sarebbe stato sparato ad una gamba, durante un tentativo di rapina commesso da due persone travisate.

La vittima doveva depositare una somma di denaro in posta e quando è stato avvicinato ha reagito. Così uno dei due ha fatto fuoco. Nonostante la ferita sanguinante è comunque riuscito a depositare il denaro.

Non è in pericolo di vita. Lo stanno medicando sul posto. I malviventi sono fuggiti. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili.