Si finge corriere e rapina la segretaria (VIDEO)

Si finge corriere per entrare nello studio dell'avvocato e rapinare la segretaria. La scena è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglienza di un ufficio di Casoria. A denunciare l'accaduto è la titolare dello studio, l'avvocato Rosa Di Caprio.

Le immagini mostrano un uomo bussare alla porta e la segretaria che apre. "Si è finto un corriere per la consegna di documenti e la segretaria l'ha fatto entrare - racconta l'avvocato - Una volta dentro l'ha minacciata di morte e si è fatto consegnare portafogli e cellulare". Il video non non mostra questa parte dell'accaduto, ma soltanto l'uomo che, eseguito il colpo, lascia l'ufficio solo e indisturbato.

"La segretaria, 25 anni, ha riportato un taglio agli occhi ed è sotto shock. Abbiamo portato i filmati delle telecamere e denunciato tutto ai carabinieri, ora chiediamo che venga individuato al più presto” ha concluso l'avvocato.

La questione è stata sollevata dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli: “Ci sono arrivate tantissime segnalazioni su questo soggetto. La città di Casoria ha paura, si tratta di una persona armata e pericolosa che va individuata e bloccata al più presto per tutelare i cittadini e le tante attività della zona. Abbiamo sollecitato le forze dell’ordine, chiedendo un intervento rapido ed efficace. Ormai il suo volto è ben noto, lo si vada adesso a catturare”.