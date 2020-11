Rapinano e pestano turisti inglesi: due arresti (VIDEO)

Indiziati di rapina aggravata, due giovani di 28 e 29 anni sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il 15 ottobre scorso avrebbero perpetrato una rapina ai danni di turisti inglesi a passeggio nella zona di via San Biagio dei librai, piano centro storico di Napoli.

I visitatori, una coppia con il figlio neonato, passeggiava per i decumani e sono stati avistati dai due criminali in sella a uno scooter. Le indagini e le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno stabilito che la famiglia è stata pedinata per circa 20 minuti. Quando ha imboccato una traversa, sono stati raggiunti dai rapinatori che hanno strappato via dal braccio dell'uomo un rolex da 2mila euro, prima di dileguarsi nelle strade adiacenti.

I coniugi inglesi sono stati anche pestati, tanto da riportare lesioni con prognosi di sette giorni. L’attività investigativa, corredata dall’acquisizione e dall’analisi dei sistemi di video-sorveglianza presenti nell’area dell’evento, hanno consentito di ricostruire le fasi antecedenti e successive al reato, delineando il modus operandi dei rapinatori, uno quale esecutore materiale e l’altro quale autista dello scooter utilizzato per la fuga.